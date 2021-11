Na prvním stanovišti jsme obdrželi plánek města se silničním provozem s ukázkou chování chodců a cyklistů. Naším úkolem bylo hledat chybné chování na ulici, křižovatce a označit jej v tabulce čísel. Dál pak mladší kategorie vymalovávala dopravní značky, tak jak vypadají a starší děti již určovaly, co to je za značky.

Všichni si zopakovali dopravní značky, starší děti určovaly deset značek, menší děti štafetou hledaly danou značku. Dopravní značky byly též pro všechny součástí skládání puzzle a určení názvu značky.

Nezapomněli jsme ani na zdravovědu, ošetřování drobných zranění, ale též na důležitá telefonní čísla integrovaného záchranného systému. Vždyť zavolat a tím mnohdy i zachránit lidský život, je velice důležité. Někteří se i věnovali cyklistům a jejich kolům. Každý mladý cyklista by měl vědět, co může a co ne, co musí mít a co nemusí. Vždyť cyklisté jsou součástí silničního provozu.

Poslední disciplínou pro všechny účastníky byla jízda zručnosti. Připravenou slalomovou dráhu, kterou jsme měli připravenou, jsme projížděli na koloběžce co nejrychleji, neboť se nám počítal čas. Nakonec byly spočteny body a vyhlášeno pořadí závodníků.

Výsledky



1. oddělení:

1. Jakub Vostárek

2. Emma Pavelková

3. David Šimon



2. oddělení:

1. Fencl Oliver

2. Fuchs Eda

3. Lemos Filip



3. oddělení:

1. Václavek, Drvotová

2. Dudek, Porubský

3. Tomanová, Csiriková



4. oddělení:

1. Neliba Adam, Švihálek Štěpán, Černý Daniel

2. Orlt Vojtěch

3. Johan Alex, Koubík Erik, Augusta Nick

Autor: Květa Hrbáčková, ŠD Beroun - Závodí