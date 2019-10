A víte čím? Děti malovaly obrázky zvířat, které lze vidět v ZOO Tábor, a k tomu ještě skládaly verše o těchto zvířátkách. Krom naší družiny se v knize nachází i obrázky a verše z Domu dětí a mládeže Strakonice a Mátové třídy ZŠ Livingston. Jako ocenění naší práce jsme obdrželi pozvání do ZOO Tábor, kde pro nás pracovníci připravili velmi krásný dopolední komentovaný program s krmením zvířat.

Této nabídky jsme využili právě dnes, 10. 10. 2019. Od školy odjíždíme v 7,30 hodin a v deset hodin jsme již v Táboře u hlavního vchodu do ZOO. Zde již na nás čeká pán ošetřovatel Leoš, který nás srdečně vítá, a hned odcházíme po areálu zoologické zahrady. Prohlídka začíná u opičky makak a pak pokračujeme dál. U téměř každého zvířátka se dozvídáme mnoho informací a navíc, některé můžeme i nakrmit. To je super.

Zvířata si nás prohlížejí, asi se diví, kolik dětí se za nimi přijelo podívat. Copak si asi myslí? Zdalipak jsme je mnoho nevyděsili? My se však nejvíce těšíme na surikaty. Hlavně na hrdinku knihy, která poznává své kamarády při nočním životě v ZOO. Ta na nás již také čeká. Dohadujeme se, která to asi je, ale už ji vidíme. To je radosti. I surikata Máňa na nás čekala. Po chvilce pozorování procházíme dál a na závěr s panem ošetřovatelem jdeme k velbloudům.

Nasloucháme informacím, krmíme a pak se již na chvíli s panem Leošem loučíme. Ne na dlouho, neboť nám slíbil, že za námi ještě přijde, než budeme odjíždět. Po této procházce s ošetřovatelem si procházíme ZOO sami, sledujeme klidný život zdejších obyvatel zvířat a pak se loučíme. U brány na nás čekají všichni ošetřovatelé a my jim za toto krásné dopoledne předáváme malý dáreček – „stromek štěstí“.

Moc děkujeme za všechno a nakonec si jdeme koupit něco na památku. Někteří si kupují knihu, jiní pohledy či magnetky a drobné suvenýry. Po nákupu se loučíme, a pospícháme zpět k autobusu. Počasí se nad námi slitovalo, nepršelo a chvílemi svítilo i sluníčko. Tak přátelé ze ZOO Tábor, my vám za všechno moc děkujeme a zase někdy na shledanou. Pak nás čeká již cesta autobusem zpět. U školy se rozcházíme, rodiče na nás již čekají a my jim doma budeme vyprávět naše zážitky. Bylo to super.

Květa Hrbáčková