Nastává období, kdy zvířata přivádí na svět své potomky, nejen ve volné přírodě, ale i v ZOO. Nejinak tomu je i v ZOO Tábor, kdy na přelomu roku se zde narodili dva zubři. My však víme, že ZOO Tábor se zaměřila ve svém projektu k tomu, aby jejím hlavním posláním byla ochrana ohrožených druhů zvířat. Především ji jde o to, aby se do volné přírody mohl vrátit zubr evropský. Cílem ZOO Tábor je odchovat mláďata ohrožených druhů zvířat a postupně je vypouštět do volné přírody.

Děti si vyslechly čtení z knihy Noční život v ZOO Tábor, aneb jak surikata Máňa poznává své kamarády. | Foto: Květa Hrbáčková