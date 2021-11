Svatý Martin dorazil do berounské družiny, sněhovou pokrývku ale nepřivezl

Čtenář reportér Čtenář





Svátek svatého Martina slavíme každoročně 11. listopadu a k jeho svátku neodmyslitelně patří pečená husa či mladá svatomartinská vína. Dle pranostiky však víme též, že svatý Martin přijíždí na bílém koni a s ním přichází i první sníh. V Berouně však ani náhodou. Z dalších pranostik víme, že dnem svatého Martina u nás zima začíná anebo také na svatého Martina, kouřívá se z komína a bývá dobrá peřina. To, že by mohla být dobrá peřina, by možná dnes bylo možné. Sice sníh nikde, z komínů v okolí se kouřilo, a venku byla docela velká zima.

Tvoření berounské družiny na téma svatý Martin. | Foto: Květa Hrbáčková