Tábor berounských dětí v Nebřezinech se přechýlil do druhé poloviny

Čas nám velmi rychle ubíhá a my neustále máme co dělat. Sportovní hry v Nebřezinech nám leckdy pokazí i počasí. Sportovci, jež se tábora účastní, vidí i to, že nelze mít vše připravené na sto procent, ale i oni se musí zapojit do přípravy, aby vše ve finiši klaplo na sto procent.

Děti se v Nebřezinech rozhodně nenudí. | Foto: Květa Hrbáčková