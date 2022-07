Táborníci ze Závodí se podívali do Tolkienovy Středozemě a na divoký západ

K prázdninám patří tábor. Nemůže to být jinak. O tom své vědí táborníci PS Beroun – Závodí, kteří již několik desítek let jezdili na tábor do Nebřezin na řeku Střelu, v okrese Plzeň – sever. Měsíc červenec zde patřil a stále patří dětem z Berouna a jeho okolí, kteří následují vždy své starší kamarády, mnohdy i rodiče, kteří s námi též do těchto krásných míst jezdili. Tábor zde se stal tradicí a navazuje na starší ročníky. Děti si zde našly nové kamarády, nové přátele, se kterými zažily nejedno dobrodružství a mají na co vzpomínat. A vlastně to vydrželo dodnes a doufejme, že v tradici se bude i nadále pokračovat.

Letní tábor berounských dětí v Nebřezinech. | Foto: Květa Hrbáčková