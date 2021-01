Příprava je v začátku vždy založena na kresbě a malbě zátiší, žáci se musí naučit správně zobrazovat viděnou skutečnost a získat jistotu v kresebném projevu. Podle zaměření žáků pomáháme s výběrem vhodné školy a výtvarného oboru. Nabídka státních a středních škol je čím dál tím pestřejší, proto je třeba správně zvolit kombinaci dvou škol, na které se mohou žáci hlásit. Po letitých zkušenostech dokážeme podle úrovně žáka odhadnout, na kterou školu má šance se dostat a na kterou to nemá smysl zkoušet. Na všech typech škol je základ talentových zkoušek stejný – kresba a malba zátiší, ale podle jednotlivých oborů jsou další úkoly rozdílné.

Nejčastěji se žáci hlásí na grafický design a proto je musíme naučit jak vytvořit funkční a estetické logo, piktogram, plakát nebo obal na knihu. Na obory se zaměřením na prostorovou tvorbu jako je průmyslový design, scénografie, tvorba herních předmětů a podobně, musíme žáky naučit tvarovat z papírové hmoty, lepit papírové modely a modelovat ze sochařské hlíny. Zvláště slečny se často hlásí na fashion design, oděvní tvorbu nebo design interiéru, na tyto školy je musíme naučit kreslit lidskou postavu, draperii, barevné a figurální kompozice a perspektivu.

Na talentových zkouškách absolvují žáci také test ze všeobecného přehledu dějin výtvarné kultury, proto je toto také součástí naší přípravy. Žáci se musí orientovat ve výtvarných stylech, technikách a současném dění v kultuře. Vrcholem naší přípravy je vytvoření portfolia výtvarných prací, které žák předkládá u talentovek, a které musí obsahovat 20 až 30 prací. Portfolio musí být esteticky sladěno, práce jednotně a přehledně zaadjustovány. Některé školy požadují portfolia žáků rovněž v elektronické podobě, a proto je třeba práce bezchybně nafotit a připravit v požadovaných formátech na CD nebo flashdisky.

Příprava v našem kurzu končí „Talentovkami nanečisto“, které pořádáme ve spolupráci se skvělou ZUŠ Řevnice a kde si při celodenním tvoření vyzkouší žáci atmosféru tvorby v cizím prostředí, s cizím učitelem a dalšími žáky, které neznají. Součástí talentovek na nečisto je i test z přehledu dějin výtvarné kultury. Doufáme, že v prosinci nastane mírné rozvolnění opatření, aby se mohly i letos talentovky na nečisto uskutečnit. Na konci ledna se žáci dozví, na které škole u talentovek uspěli, pokud uspějí na obou školách, mohou si vybrat tu, kterou preferují.

Pro učitele výtvarky je smyslem práce a největší odměnou právě přijetí žáků na umělecké školy. Je to skvělý pocit, když pomůžete dětem v uskutečnění jejich vytčeného cíle a snu. Je moc milé, když nás bývalí absolventi na ZUŠ navštíví a vyprávějí, jak se jim na umělecké škole líbí a že to byla opravdu ta správná volba. Noví žáci nastupují do kurzu přípravy hned v únoru a celý kolotoč příprav se roztáčí nanovo. Všem, kdo se chtějí opravdu zodpovědně připravit na talentové zkoušky doporučujeme přípravný kurz absolvovat.

Autor: Andrea Borovská, ZUŠ V.Talicha Beroun