„Nad tímto zařízením jsme začali přemýšlet před třemi lety při diskusi v rámci jednoho veletrhu. Protože léta pracujeme v tomto oboru, hledali jsme cestu, jak zachránit velké množství vody která v rámci pochopitelných hygienických předpisů končí v kanalizaci jako odpadní voda. Tak jsme si to rozkreslili a začali jsme na tom postupně pracovat. Všechno vycházelo, použité technologie zaručovaly, že by vše mělo být v pořádku. Naše výpočty nám potvrdila i řada kontrolních měření, odběrů a analýz a máme z toho velkou radost,“ říká jednatel společnosti Rewat Jaromír Kafka. Dodává, že při představování jejich zařízení zajímá potenciální investory zejména bleskurychlá návratnost. „Například u jednoho velkého zařízení na Moravě se vstupní investice více než 10 milionů korun vrátí za 2 roky,“ dodává Kafka.

Rozhovor k tématu

Na otázky odpodíval ředitel berounského aquaparku Laguna Antonín Marx



Proč jste se rozhodli právě pro tuto technologii?

Vzhledem k tomu, že se dlouhodobě snažíme maximálně optimalizovat provoz našeho akvaparku možnost výrazně snížit ekonomické a energetické nároky nehledě na nutnost šetření s vodou nás technologie Rewat od prvního momentu zaujala. Intenzivní komunikace s dodavatelem a chuť jít vstříc novým technologiím pak vedla k umístění právě do Berouna.



Co ve vašem provozu od technologie očekáváte?

Očekáváme samozřejmě snížení nákladů za energie, maximální možnou efektivitu při nakládání s vodou a bezstarostné fungování technologie jako celku. Zajímavá je také velmi rychlá návratnost celé investice.



Průběh instalace a první dojmy po spuštění?

Musím vyzdvihnout a poděkovat za příkladnou spolupráci od prvního setkání až po samotnou realizaci. Vždy, když se technologie instaluje do zaběhlého provozu to není úplně snadné, ale v našem případě proběhlo všechno zcela hladce. Technologie REWAT dnes recykluje a šetří každý den 60 m3 vody a velké množství tepla, jehož cena je dnes velkou zátěží pro každý bazénový provoz, pokud chceme zachovat komfort našich návštěvníků. Dodavatelem a prodejcem recyklační REWAT je stejnojmenná společnost která je vyústěním společného vývoje zařízení pod hlavičkami společností OZONTECH ze Zlína a společnosti Lacus Technology. Tyto společnosti věnovaly vývoji zařízení několik let a nemalé finanční prostředky. Spojením špičkové technologie ozonizace a znalostí všech potřeb bazénových provozů vzniklo zařízení, které lze sestavit přesně podle potřeb zákazníka, jeho výkonovým požadavkům i prostoru v provozu. Systém REWAT je dodáván včetně potřebné implementace do systému bazénové technologie a lze jej přímo zakoupit, nebo dodavatel nabízí i možnost financování metodu EPC, tedy z uspořených nákladů bez nutnosti vstupní investice. (jr)