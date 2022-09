Po vstupu do zámecké Oranžérie se na výstavních panelech dozvíte biografické informace i zajímavosti ze života Krtečkova “tatínka”, spisovatele Zdeňka Milera. Uvidíte autentické skici, které předcházely slavným večerníčkovým příběhům, a nechybí ani technické a neméně zajímavé informace o realizaci animovaného filmu. Především malé děti ocení několik Krtečků v životní velikosti, sedátka s Krtečky, typické červené autíčko i výtvarný koutek, kde si Krtečka s kamarády mohou vymalovat. „V rámci dotačního projektu Evropské unie IROP Revitalizace zámecké oranžérie a Francouzského parku jsme s expozicí o Krtečkovi dlouhodobě počítali a jsme rádi, že již nyní můžeme její část představit veřejnosti. Je k vidění v části expozice, která se věnuje manželům a výtvarníkům Emílii a Zdeňkovi Milerovým. Stále ale nejde o finální podobu - hotova bude v horizontu několika týdnů,” říká ředitel zámku Dobříš Pavel Krejcárek.

Expozice Tajuplný les a Voda v další části Oranžérie jsou jak poučné, tak hravé, a zabaví se na nich všechny generace. Tajuplný les seznamuje s živočichy, kteří žijí v okolních lesích, a nabízí srovnání s mapkou zvířat rozmístěných po celém světě. K tomu si děti mohou zvířátka přenést na papír prostřednictvím razítek. Informační cedule seznamují návštěvníky s aktuálním celosvětovým stavem lesů a s problémy, které přináší kácení a odlesňování. Dozvíme se, že v České republice zaujímají lesy třetinu rozlohy, kdo lesy vlastní, kdo v nich žije, co nich roste, jaký má les význam a mnoho dalšího… Důraz je kladen na lesy rodiny Colloredo-Mannsfeld, největšího soukromého vlastníka lesů u nás, který vlastní také dobříšský zámek. Výstava se věnuje listnatým a jehličnatým stromům a těžební i pěstební činnosti. Děti si při prolézání malým tunelem vyzkoušejí pocit z života podzemních zvířátek a několik obyvatel lesa spatří tváří v tvář.

Na interaktivní výstavě, která se věnuje vodě, se návštěvníci seznámí s vodou ve všech skupenstvích. Uprostřed expozice je hravý stůl s křížovkami, hádankami a rébusy, kde se děti i rodiče zabaví a mnohé dozvědí. Spoustu věcí si vyzkoušíte “na vlastní kůži”, třeba jaké to bylo tahat ledové kry za dob starého ledařského řemesla. Ochutnáte vodu z brdských lesů, seznámíte se se sladkovodní Škeblí rybničnou a na vlastní oči si prohlédnete historickou kánoi ze Severní Ameriky, kterou přivezl na začátku 20. století do Čech kníže Josef Colloredo-Mannsfeld. Pro každého, nejen místního obyvatele, je zajímavá ukázka toho, jak na Dobříšsku funguje přečerpávání vody z dešťové na pitnou. Na nádvoří před Oranžerií je rovněž zajímavá imitace trkače, vodního kola, na kterém si každý návštěvník může vyzkoušet, jak se v minulosti poháněla voda. Po tříleté rekonstrukci je letos na zámku Dobříš otevřen také francouzský park, známý například z pohádky Princezna ze mlejna nebo z filmu Marie Terezie. Procházka v něm kolem buxusů, ozvučené fontány Napájení Heliových koní či skrze přírodní bludiště z habrů je pro každého návštěvníka radost a potěšení. „Po rekonstrukci jsou opravené opěrné stěny, fontány se specifickým zavlažovacím systémem a nový kabát dostalo i několik soch. Ostatně také se sochařskou výzdobou francouzského parku a tropickými plodinami se návštěvníci rovněž blíže seznámí v nově zrekonstruované Oranžérii,” láká do nových prostor ředitel zámku Pavel Krejcárek.

Více informací o aktuální otevírací době Oranžérie a francouzského parku najdete na www.zamekdobris.cz.

Autor: Michaela Fialová Rozšafná

