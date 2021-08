„Splnil se mi můj dětský sen. Na Točníku jsem byl poprvé v 7 letech a vždycky jsem ho obdivoval,“ říká Jiří Vydra, kterého k výstavě vybídl již na jaře kastelán hradu. Posunutí termínu na léto nic neubralo na atraktivnosti akce, spíš naopak. „Měl jsem čas se připravit, vytvořil jsem panoramatická plátna a jsem moc rád, že se mi po 67 letech od první návštěvy hradu poštěstilo tady vystavovat,“ doplňuje Jiří Vydra.

Samotná instalace byla velmi náročná. „Jen dopravit na místo v kopci těžké stojany pro sochy nám dalo docela zabrat,“ říká výtvarník. Ale vyplatilo se. Propojení dávné historie s výtvarnými díly se mimořádně povedlo.

Pokud byste si chtěli udělat výlet na hrad a prohlédnout si současně i výstavu, otevřeno je do konce srpna vždy v úterý – neděli od 9 do 18 hodin, a od 1.- 30. září vždy od 10 do 17 hodin.

Mimořádný zážitek slibuje také odhalení sochy zakladatele hradu Václava IV., které se bude konat 25. září od 14 hodin.

Autor: Marie Dlouhá