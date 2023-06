/FOTOGALERIE/ Závodní sezona v rybolovné technice je v plném proudu a nacházíme se zhruba v její polovině. Sezonu začal Tomáš halovým evropským pohárem v Polsku, na tyto již tradiční závody se vypravil po dvou letech. Tyto závody bral jako přípravu na sezonu a povedla se na výtečnou, když závody vyhrál.

Průběhem sezony potvrzuje Tomáš Spáčil svoji vysokou sportovní výkonost a patří do velmi úzké špičky nejen v České republice, ale i v Evropě. | Foto: ČRS MO Hořovice

Následovalo halové mistrovství republiky, kam jel obhajovat loňské prvenství a opět nezaváhal, první místo. Dále jsme pokračovali na venkovní závody do Rakouského Lenzingu, kde Tomáš vybojoval také první místo. Jako poslední závod před závody Českého poháru, které jsou závody nominační do reprezentace ČR v rybolovné technice, byl závod družstev v první lize, který proběhl ve Velkých Pavlovicích. Družstvo MO Hořovice se umístilo v první lize na krásném druhém místě, když Tomáš Spáčil dosáhl nejlepšího výsledku mezi jednotlivci.

Všechny tyto závody bral Tomáš jako přípravu na závody Českého poháru a závodů Světového poháru, které jdou v rychlém sledu za sebou. Světoví pohár, Rakousko první místo, Itálie, čtvrté místo, Český pohár, Bílína, Šilhéřovice a České Budějovice, nominační závody, kde se rozhoduje a druhé polovině sezony.

Všechny nominační závody zvládl Tomáš na výbornou a celkově skončil na děleném prvním místě, což mu zajistilo opět pevné místo v reprezentaci České republiky.

Podívejte se: Ve Vižině uspořádali kroužkování ptáků spojené s procházkou

Průběhem sezony potvrzuje Tomáš Spáčil svoji vysokou sportovní výkonost a patří do velmi úzké špičky nejen v ČR, ale i v Evropě. Hlavní vrcholy sezony ho teprve čekají a to jak Mistrovství republiky, tak i Mistrovství světa, boj o co nejlepší celkové umístění ve světovém poháru. O všech těchto závodech Vás budeme průběžně informovat.

Dosahovat takto kvalitních výkonů pomáhá Tomášovi po celou sezonu naše MO Hořovice, město Hořovice, obec Zaječov a v neposlední řadě Středočeský územní svaz. Velmi děkujeme za tuto pomoc.

Vedení oddílu RT MO Hořovice