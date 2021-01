Každým rokem se schází na svátek Tří králů naše školní družina, aby si připomněla tradici svátku a společně si oslavu narození Ježíše užila. Letos poprvé tato akce probíhala pouze v 1. a 3. oddělení (první a druhá třída ve svých družinách). Vždy jsme si udělali Tříkrálové odpoledne všichni společně, letos každé oddělení samostatně. Ovšem veškerý program byl zachován. Jediné, co jsme nemohli si splnit, bylo obcházení po třídách a napsání formule K + M + B + 2021 nad dveře družinových prostor. Obě oddělení se schází ve své družině a začínají se svým programem. Nejprve si povídáme o Třech králích, připomínáme si tradici a vysvětlujeme si jejich nejdůležitější myšlenky. 3. oddělení si navíc ještě přečetlo Tří králové pověsti. V prvním oddělení pak pokračovaly otázky a odpovědi na téma Tří králů. Po této části se pak děti rozdělily do svých skupin a dle barvy, která jim byla přidělena, hledaly po družině rozstříhaný obrázek formou puzzle, které pak musela společně celá skupina složit. Po splnění tohoto úkolu proběhla soutěž, kde na dvou stejně vypadajících obrázcích hledaly 20 rozdílů. Po soutěžní části odpoledne si děti vyrobily obrázek Třech králů, a ten zavěsily na nástěnku. V úplném závěru jsme shlédli pohádku v televizi – Chaloupka na vršku – Jak to bylo na Tři krále. Na úplný závěr jsme si poslechli koledu „My, Tři králové jdeme k vám …“.

Podobné odpoledne strávily i děti z 3. oddělení, které si nejprve shlédlo pohádku a na základě ní pak probíhala kvízová soutěž. Tu jsme si pak vyhodnotili a zapsali si body. Dalším naším úkolem bylo najít ve dvou obrázcích 20 rozdílů. Body jsme získali nejen za správnost, ale i za rychlost. Po ukončení soutěží jsme spočítali body a vyhodnotili. Jak na tom byly jednotlivé skupiny?

1. místo – 3. skupina – 22 body

2. místo – 2. a 4. skupina – 17 bodů

3. místo – 1. skupina 14 bodů

Vítězům blahopřejeme. Děti obdržely malou odměnu a naše Tříkrálové odpoledne skončilo. Bylo trochu jiné, ale my si to užili.

Cesta Tří králů plná úkolů

Ano, svátek Tří králů máme již za sebou, ale Tříkrálová sbírka jako charitativní akce potrvá do konce ledna. Proto i děti z 1. a 3. oddělení se dnes vydaly na Cestu Tří králů plnou různých úkolů. Tu připravil Dům dětí a mládeže jako akci pro rodiče s dětmi, ale my v družině jsme se o ní dověděli také. Proto jsme nelenili a v průběhu odpoledne dne 11. 1. se vystřídali v okolí Domu dětí a mládeže v Berouně, kde stezka zůstala a my si ji mohli projít.

Je pondělí, 11. 1. 2021, a děti z 1. a 3. oddělení jsou po obědě, chvilka odpočinku a jdeme ven. Jako první odchází 3. oddělení s paní vychovatelkou Heroutovou a po chvilce i 1. oddělení s paní vychovatelkou Novákovou. Cílem postupně je prostor v okolí Domu dětí a mládeže, kde je vyznačena cesta. Jde o Cestu Tří králů plnou nejrůznějších úkolů. Myslíme si, že to pro nás nebude tak těžké, neboť jsme v odděleních měli Tříkrálové odpoledne a zde jsme se též dověděli mnoho zajímavých informací. Přicházíme na start celé akce, kde se seznamujeme s pravidly. Naším úkolem je projít všechna stanoviště, dojít do Betléma a zde se poklonit Ježíškovi. Na cestě nás čeká 9 stanovišť. Na 2. stanovišti počítáme planety, které visí na stromě, snažíme se je pojmenovat a pak spojit dvě planety tak, aby vznikla legenda o betlémské planetě, která vedla Tři krále za Ježíškem. Třetí stanoviště je lehké. Máme říci, jména Tří králů, kteří se vydali za Ježíškem do Betléma. Na 4. stanovišti nás čeká řada překážek. Ty musíme projít, abychom mohli pokračovat dál. Na 5. stanovišti hledáme dary, které Tři králové přinesli Ježíškovi. Na dalším stanovišti počítáme obrázky lidi, které jsou schovány v blízkém okolí stanoviště a šli též za Ježíškem do Betléma. Na předposledním stanovišti hledáme cestu v bludišti, abychom se vyhnuli zlému Herodovi, který chce ublížit Ježíškovi. Na posledním stanovišti je konec celé cesty, my jsme se dostali k Ježíškovi do Betléma. Připomeneme si koledu, Tři králové, Ježíškovi v Betlémě se pokloníme. A tak končí naše dlouhá cesta plná úkolů u Ježíška v Betlémě. A co říci závěrem. Za statečnost, za znalosti nás čekala malá odměna. Krásné slunečné, ale mrazivé odpoledne jsme si všichni užili a organizátorům děkujeme.

Autor: Květa Hrbáčková, ŠD Beroun – Závodí