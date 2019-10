Činnost družiny při Základní škole Beroun - Závodí byla v závěru loňského školního roku motivována Týdnem čtení dětem, kdy za dětmi přišla pracovnice knihovny Alena Zajícová a přečetla jim úryvek z knihy Naschválníčci od Františka Nepila. Děti ve družině na oplátku malovaly skřítky "naschválníčky", které pak donesly do Městské knihovny v Berouně.

Z obrázků bylo vybráno několik nejlepších, které zdobily dětské oddělení knihovny celé prázdniny. Zbylé obrázky pak rozzářily chodby a schodiště knihovny. Nikdo z dětí však netušil, že obrázky "naschválníčků" jim přinesou další dobrodružství.

A tak 30. září, kdy začal Týden knihoven, se delegace dětí ze školní družiny odebrala opět na návštěvu knihovny. Nikdo nevěděl, proč tam jdou. Všichni žili v domnění, že se jdou podívat na zdejší výstavu skřítků. Jaké bylo překvapení, když v knihovně čekala opět Alena Zajícová a zavedla je do dětského oddělení.

Každé z dětí se snažilo najít tam ten svůj obrázek, ovšem někomu se to nepodařilo. Byli mezi totiž i noví žáci, nebo děti, které obrázky nemalovaly. Po radostném objevení toho 'svého' skřítka následovalo další překvapení. Někteří z nich byli totiž za své výtvarné umění odměněni.

Mezi odměněné patří: Filip Lemos, Viktorka Veselá, Ondřej Tejkl, Adélka Vágnerová, Julie Dušilová, Vašek Tejkl, Bára Rybáková, Ema Lebrová, Martin Zajíc, Beátka Ekrtová, Elizabth Kinská, Jan Sopr, Jáchym Kolma a ještě několik dalších. Děti obdržely za svoji práci krásné pexeso Lichožrouti.

Potom následovala prohlídka oddělení pro dospělé a studovny, po které následovala cesta do prvního patra, do akvizičního oddělení, jež zajišťuje pravidelný a postupný výběr a objednávání knižních titulů během roku. Cílem jistě je zajistit to nejlepší z českého knižního trhu. Děti se dozvěděly o katalogizaci knih, ale i o systematické kontrole starších publikací. A zde jim pracovnice knihovny ukázala vázaný výtisk jednoho starého ročníku časopisů.

Děti poděkovaly za krásné odpoledne v knihovně a předaly malé vlastnoručně vyrobené dárečky pro knihovnu. A už nyní se těší na další návštěvu.

Květa Hrbáčková