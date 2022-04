Potřebujeme 8 kusů pružných a stejně dlouhých proutků na tělo pomlázky, dva menší a tenčí proutky na horní a dolní svázání a samozřejmě ostrý nůž. Pomlázka se začíná plést seshora, tedy od špiček proutků. V prvním kroku vezmeme oněch 8 větviček, jedním z menších proutků je svážeme dohromady a konec pak připleteme postupně do pomlázky. Po úspěšném svázání rozdělíme těch osm proutků na dva díly po 4 a začneme splétat. Z pravých čtyř proutků vezmeme ten vnější a svrchu ho dáme doprostřed oněch čtyř proutků vlevo, prostrčíme a spodem ho přesuneme na pozici do středu – takže vpravo i vlevo zase budou 4 proutky. Stejný postup pak uděláme naopak zleva doprava a tak pořád dokola, až bude pomlázka spletená téměř ke konci, kde ale musíme celé dílo svázat do „rukojeti“. Na svázání použijeme poslední připravený proutek, částečně ho předem propleteme do pomlázky, pak důkladně obtočíme a druhý konec zasuneme zase do těla pomlázky. Pokud je tenhle proutek příliš silný nebo málo pružný, ztenčíme ho nožem na půlku. A už můžeme jít rovnou na koledu.