Ve skupině je zatím 12 dětí ve věku od 4 do 7 let. Vychovatelkou je paní Natalia Tkačenko, která přijela do Čech ze Čerkasské oblasti, což je orientačně střed Ukrajiny. Děti pocházejí z různých oblastí Ukrajiny. Koordinátorkou adaptační skupiny je paní Tetiana Karasová, která žije v Čechách již přes 25 let a pochází z Dombasu. Ve skupině působí jako asistentka a překladatelka, učí paní Natalii a děti některé české výrazy a pomáhá při různých dětských aktivitách.