/FOTOGALERIE/ Výtvarná sekce stipendijní Akademie MenArt a Základní umělecká škola V. Talicha v Berouně připravili výstavu, na které prezentují výsledky celoroční práce studentů a učitelů výtvarných oborů základních uměleckých škol z celé republiky, které vznikly pod vedením sochaře Michala Gabriela a výtvarnice Alžběty Skálové.

Výstava prací výtvarných oborů ZUŠ z celé republiky, které vznikly pod vedením sochaře Michala Gabriela, výtvarnice Alžběty Skálové a Andrey Borovské. | Foto: Foto: archiv akademie

Své absolventské práce představí také studenti Andrey Borovské ze ZUŠ V. Talicha. Vernisáž se uskuteční 29. července ve čtrnáct hodin. Výstava v Městské galerii Beroun v Duslově vile potrvá do 4. září. Pro veřejnost je přístupná od úterý do pátku od 10. do 17. hodiny. V sobotu do 15. hodiny a v neděli do šestnácté. Vstup je volný.