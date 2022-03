Před 14 hodinou se začaly také scházet masopustní masky. Všechny přítomné pozdravily a přivítaly také ve slušivých kostýmech ženy ze spolku - Věra Veverková a Marcela Flídrová. Přehlédnout se nedala několikametrová ústřední masopustová postava Bakchuse, kterou vyrobili manželé Pražákovi, přičemž Radka Pražáková také přítomné seznámila s významem masopustu. K dobré náladě vyhrávala známá kapela Třehusk.

Ponocný zatroubil na roh a upozornil, že nadešel čas, aby maškary požádaly starostu města o svolení k masopustnímu reji. Starosta souhlasil a s předáním symbolického klíče od města, započala masopustní veselice. Maškary se společně s kapelou i přihlížejícími návštěvníky vydaly na průvod historickou částí města zvanou Žižkov, kde v jeho uličkách měli někteří obyvatelé pro průvod připravenou nejen skleničku, ale i občerstvení, což bylo od nich opravdu milé. Dle zvyku si potom hostitelé s maskami zatančili. Podle dávné tradice si měli zatančit s medvědem, aby jim jako symbol plodnosti zajistil dobrou úrodu.

Cesta některými kamennými uličkami byla ale celkem náročná hlavně pro basistu nebo nosiče velikého Bakchuse. Kdo nešel v průvodu, bavil se na náměstí, tam vyhrávala harmonikářka Marcela Šlosarová. Kolem 17 hodiny se všichni na náměstí sešli, aby pochovali Bakchuse, boha vína a radovánek neboť má nastávat půst. A tak se i za tónů smuteční písně stalo.

Skončila tak další z vydařených akcí, který spolek v posledních dobách pořádal. Nejen díky pořadatelům, ale i lidem, kteří se dostavili v maskách, a že jich málo nebylo, svitla naděje, že by se tato dávná tradice i v Hořovicích obnovila. A k vyhlášenému Cibulovému jarmarku by se mohla přidat do budoucna i masopustní veselice. Když jsem již mínila Cibulový jarmark, patřilo by se velmi poděkovat všem, kteří si dali práci a pro průvod maškar připravili občerstvení. Jedni z nich byli také manželé Eva (předsedkyně místních zahrádkářů) a Jaroslav (bývalý dlouholetý předseda ZOČZS) Grossovi. Ti připravili pohoštění opravdu velkolepé.

V roce 2010 byly masopustní průvody s maskami na Hlinecku zapsány na Listinu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Ústřední postavou je Bakchus (bůh přejatý z řecké mytologie pod jménem Dionýsos), který je bohem vína a radovánek. Začátek masopustu je daný svátkem Tří králů a končí dnem před Popeleční středou. Vzhledem k tomu, že Velikonoce se každý rok musí odpočítávat, tak se stejně odpočítává i konec Masopustu.

Masopust má v dnešní době hned několik významů, a proto se i liší způsob, jak ho lidé slaví. Jedno má ale společné – právě v tomto období roku bychom se měli zříci masa.

Autor: Naďa Kolenská

