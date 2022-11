A co tedy hezkého viděli, slyšeli a prožili? První kapelou byl „Fiannan“, druhou „Alison“ a třetí již tradičně „Dick O´Brass“. Hráli a zpívali hudbu „irish“ i modernější. Návštěvníci je nejen poslouchali. Mnozí si spolu i zatančili. Taneční skupina „Caledonian Club“ přispěla k pohodě ukázkou skotských skupinových tanců a kdo nezaváhal, měl příležitost se je trochu přiučit. Keltové se rádi prali. Kmeny mezi sebou o území k životu a jak známo nejvíc a zuřivě s Římany. Jak zuřivě, předvedli bojovníci „Vousova kmene“. S kovovými meči, žádnými dřevěnými replikami, a s tvrdými štíty, aby náhodou netekla krev a nevypadl na zem něčí zub jako před mnoha lety. A co děti, měly si kde hrát? Jako vždy měly. Na písku si s motyčkami hrály na archeology, střílely lukem a házely míčkem, ale přitažlivější se pro ně ukázalo napodobování keltských řemeslníků: Rády sypaly zrní do ručního mlýna a snažily se vší silou těžkým kamenem otáčet, na hrnčířském kruhu patlaly mističky, majzlíkem dlabaly do špalku velikou díru a jediným úderem kladívka si na matrici vyrazili minci na památku.