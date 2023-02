Před zraky 3členné odborné poroty, ve které zasedli zkušení pedagogové ze ZUŠ Beroun, ZUŠ Zbiroh a ZUŠ Rokycany, se postupně představilo svými výkony 5 souborů ze ZUŠ Hořovice, které všechny obdržely první místa.

Soutěž byla postupová a tak jako bonus se čtyřem souborům podařilo postoupit do kola krajského, které se uskuteční s měsíčním odstupem 14. března v Nymburce (dechové nástroje) a 30. března v Mladé Boleslavi (smyčcové nástroje).

Maškarní karneval v družině

Všichni mladí soutěžící ve věku od 9 do 17 let se snažili podat co nejlepší výkony, jmenovitě soubor pod vedením Anety Prokopové - Kvarteto příčných fléten (Jan Jeřábek, Anna Komínková, Aneta Stoličná a Klára Šebestová), pod vedením Evy Gembické - Soubor dřevěných dechových nástrojů (Josef Křemen, Anna Švihnosová, Tomáš Chvojka, Ondřej Lorenc), pod vedením Elišky Chaloupkové - Houslové duo (Klára Mufová, Alžběta Hatinová), Houslové trio (Daniel Rácz, Filip Kolenko, Jan Kobylka), Houslové kvarteto (Marianna Hofmanová, Adriana Křížová, Alžběta Pekárková, Magdaléna Lukavská).

Všem gratulujeme a postupujícím přejeme mnoho úspěchů v krajském kole.

Jakub Albrecht