/FOTOGALERIE/ V krásném zámeckém parku v Litni proběhl druhý ročník akce ZUŠ Open. Prezentovali zde své umění talentovaní žáci základních uměleckých škol. Rozsáhlou kolekci téměř sta krajinomaleb vystavila v prostorách zámecké orangerie ZUŠ V. Talicha z Berouna.

Z výstavy žáků Základních uměleckých škol v zámeckém parku v Litni. | Foto: Andrea Borovská

Žáci výtvarného oboru prožili krásný srpnový týden u Štěpánovského rybníka v Cheznovicích a malovali venku v přírodě. Je to pro ně nezaměnitelná zkušenost, malovat v plenéru za přirozeného světla, větru někdy i deště, tím se do obrazu dostane život a exprese. Na výstavu přivezli pedagogové Andrea Borovská a Ondřej Vacek plátna s olejomalbami, akryly, ale také akvarely a úhlokresby. Malířský plenér pořádali organizátoři již počtvrté a to díky finančnímu přispění z kulturních grantů města Beroun.