Letošní ročník opět potvrdil dlouhodobý trend vzrůstajícího zájmu škol o kampaň Ukliďme svět. Celkově se jich letos zapojilo 346, některé školy se zapojují již pravidelně. „Úklid Radouče jsme si jako pokaždé užili. Nejen, že máme pocit z dobře odvedené práce a pomoci naší přírodě, ale strávili jsme také pár pěkných hodin na čerstvém vzduchu se svými kamarády. Potěšilo nás také to, že půl roku od našeho posledního úklidu odpadu nepřibylo tolik, jak jsme si mysleli. Žáci mají úklid rádi i proto, že se předhánějí v počtu a hlavně v druzích nalezeného odpadu, jako je šicí stroj, pneumatiky, různé druhy plastů…," řekl Matěj Povšík z 2. základní školy Mladá Boleslav.

A s blížícím se koncem roku přicházejí ochránci přírody opět s výzvou k obdarování přírody tím, že z ní lidé odnesou odpadky, které najdou třeba při vycházce. S touto akcí mají dobrou zkušenost již z minulého roku. „Příroda je to nejcennější co máme. Přesto se k ní lidé mnohdy chovají velmi špatně. Vánoce jsou skvělou příležitostí, jak to alespoň trochu napravit,“ říká Veronika Andrlová, která kampaň Ukliďme svět koordinuje. Pro motivaci dalších lidí prosí ochránci přírody o vyfocení posbíraných odpadků a sdílení fotografie na sociálních sítích pod hashtagem #darekproprirodu.

Český svaz ochránců přírody zároveň vyhlásil termíny pro hlavní úklidy pro příští rok. „Již teď si do svých nových diářů mohou dobrovolníci zapsat datum společných úklidů, a to 25. března 2023 a 16. září 2023,“ říká Andrlová a dodává, že veškeré informaci o Ukliďme svět najdou zájemci na www.uklidmesvet.cz.

Autor: Veronika Andrlová

