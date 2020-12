Ve školní družině ani letos nebudou chybět čerti

Přiblížila se doba, kdy za nedlouho začnou kolem nás pobíhat čerti. I když jistě v letošním roce to bude trochu jiné, čerti s Mikulášem a anděly mnohde do ulic vyrazí. Každý rokem přichází tato slavná trojice i do školní družiny. Tentokrát tomu tak nebude. Přesto v družině mnoho čertů bude.

Děti v družině malovaly čertovské masky. | Foto: Květa Hrbáčková