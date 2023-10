/FOTOGALERIE/ První ročník turnaje v kopané rodiče proti dětem započal ve středu 18. října ve školní družině Základní školy Beroun - Závodí. Nastoupilo 15 dětí z 2. oddělení školní družiny ve složení: Emil Balog, Anna Burešová, Vašek Církva, Emily Dolejšová, Adéla Drvotová, Eliška Dvořáková, Leonardo Chouliaras, František Mejstřík, Jakub Paur, Anja Poláková, Aleš Porubský, Daniel Stromský, Toník Svoboda, David Tůma a Jakub Vokůrka. Brankářem byl Aleš Porubský.

První ročník turnaje v kopané rodiče proti dětem započal ve středu 18. 10. ve školní družině. | Foto: Květa Hrbáčková

Proti dětem nastoupilo družstvo rodičů ve složení: pan Balog, Bureš, Drvota, Dvořák, Stromský, Polák, Vokůrka, paní Církvová, Dolejšová, Stromská a Carvanová. Do branky se postavil pan Dvořák.

Akce, na kterou se děti těšily téměř měsíc je tu. Scházíme se na dvorku školy, hrát budeme na školním hřišti. Děti byly připravené a převlečené v červené barvě. Přicházejí rodiče, jdou do šaten se převléknout do červenomodrobílých dresů a nyní může již všechno začít. Přesně ve 13,45 hodin nastupují obě družstva na hřiště.

Po krátkém úvodním slově si představujeme naše rozhodčí – Jakuba Vrbu a Vojtu Švarce, žáky naší školy z 9. B, kteří zde budou zastávat roli rozhodčích. Nejprve se seznámíme s pravidly hry, připomenuli jsme si i bezpečnost při hře, nejde o žádný velký turnaj, nýbrž o hru rodičů proti dětem. Rodiče si tak zavzpomínali na své dětství a připomenuli si i své radovánky, a vžili se do doby jejich školních let. A nyní již můžeme začít. Hrajeme 2x 20 minut s malou přestávkou a po pěti minutách vždy střídání v družstvech, aby se hry zúčastnili všichni.

Hra zpočátku byla velice nevýrazná, stav byl 0 : 0, ale za nedlouho se hra rozjela na tolik, že družstvo dětí prohrávalo 2 : 0. Obecenstvo z řad dětí fandilo o sto šest. Mezi přihlížejícími byli i rodiče Lea Chouliarase. Ovšem i oni fandili našim dětem. Za nedlouho se vše zlomilo a děti vyrovnávají.

A tak to šlo až do samého závěru, kdy byl konečný stav 4 : 4. Takovýto výsledek byl opravdu závěrečný, i když naši soutěžící si chtěli ještě chvíli užít, přistoupili jsme na penalty. Zpočátku 3 proti 3, ale na samý závěr to vyšlo na všechny. A v tom okamžiku rodiče střelili 4 branky a děti měly smůlu. Nevadí. My to však nebereme jako oficiální výsledek, stav dnešního turnaje je opravdu

4 : 4.

Po těžkém boji chvíle odpočinku a jdeme na vyhodnocení. Naše škola pro nás všechny připravila překvapení. Rodiče i děti obdrželi z rukou paní ředitelky Pamětní list na 1. ročník turnaje a k tomu rodiče i propisovací tužku a děti, které hrály pastelky. Všem patřilo velké poděkování za tuto akci, která na naší škole ještě nikdy nebyla.

Potom přišlo i velké překvapení ze strany rodičů, kdy pan Dvořák dal dětem velkou tašku s pamlsky a paní Církvová k tomu dodala krabici koláčků. Velké nadšení dětí bylo ukončeno. Posledních několik společných fotek a konec. Možná, že zápas nebyl poslední a že na jaře se sejdeme v dalších turnajích dětí a rodičů z ostatních oddělení.

Vážení rodiče, naše milá školo, paní ředitelko a paní zástupkyně, všichni naši kamarádi, my Vám za dnešní den děkujeme. Sportem ku zdraví!