Pondělí, 7. 10. 2019, a děti školní družiny dnes zahajují desetihodinový kurz bruslení s Veřejnou sportovní akademií. Právě dnes jsme vyrazili na zimní stadion se svými vychovatelkami. Zde na nás již čekali bruslařští instruktoři, jejichž úkolem je nás naučit bruslit. A ti, kteří již bruslí, se budou jistě zdokonalovat.

Všem jde především o to, aby bruslení bylo pro všechny bezpečné a proto musíme dodržovat veškerá pravidla. Po obutí a oblečení v šatně odcházíme společně na led. Malá chvíle na zkoušku, jak jsme na tom a pak se již rozdělujeme do družstev. Každé družstvo má svého instruktora, který se nám věnuje.

Po hodince pobytu na ledě odcházíme do šatny, převlékáme se a své věci si dáváme do batohu. Hodina pobytu na ledě nás natolik zmohla, že jsme velmi unavení. A tak pomalu odcházíme zpět do družiny. Bylo to príma a my se již těšíme na další bruslení.

Květa Hrbáčková