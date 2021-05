/FOTOGALERIE/ V Galerii ve výloze se uskutečnila premiéra dosud neznámého berounského malíře! Své obrazy zde od 20. dubna 2021 prezentuje Mirek Vorlický. Tento amatérský výtvarník, který dosud nikde nevystavoval, je místním spíše známý jako provozovatel půjčovny stavebních strojů. Jeho malby si však svou kvalitou říkají o pozornost. Nejčastěji ztvárňuje krajinky, městská zákoutí, ale i abstraktní a fantasy scény.

Obrazy Mirka Vorlického. | Foto: Muzeum Českého krasu Beroun

Mirek Vorlický o sobě:

„Narodil jsem se v roce 1951 v Praze na Žižkově, v minulosti jsem žil v Hořovicích, nyní bydlím v Berouně. Maluji pro potěšení, žádné výtvarné vzdělání nemám. K malování mě přivedl můj děda v době, kdy jsem ještě chodil do základní školy. Zpočátku jsem maloval pomocí vodových a olejových barev, žádná díla z té doby se mi ale nedochovala. Později jsem začal malovat pastelovými a olejovými křídami, někdy i jen pastelkami na běžný papír. Tuto techniku jsem zvolil hlavně proto, že obraz, obyčejně ve formátu A4, šlo takto dokončit rychleji. A také proto, že práce nebyla tak špinavá. Pak přišla střední strojnická škola, práce a rodina a malovat jsem začal zase trochu až před cca 3 lety. Již od cca 1992 provozuji v Berouně na Závodí na Berounsku prodej a pronájem stavebních strojů. Poslední rok se mi z důvodu různých vládních nařízení změnil denní režim a tak možná i proto jsem se malování začal pravidelně věnovat. To, co maluji, si buď nechám, nebo to rozdám mezi příbuzné a kamarády. Nedávno jsem si všiml, že muzeum v Berouně na náměstí nabízí možnost vystavit obrazy v jedné ze svých výloh. Nikdy jsem nic nevystavoval a tak jsem si řekl, že se o to pokusím. Mám radost, že to vyšlo.“