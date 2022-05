OBRAZEM: Těžké trucky bojovaly s krkolomným terénem pískovny nedaleko Černuce

Na konci dubna jsme my, zainteresovaní zastupitelé města, očekávali přímo na místě příjezd nových nájemníků. Marie Rumpíková spolu s tlumočnicí Ingrid Maturovou, Zdeňka Šimonovská, občanka ze Sedlce a sekretářka starosty, která se starala o konečnou podobu ubytovacích prostor, Petr Beránek, místostarosta města Žebrák a zastupitelé Pavel Horázný a Iva Závorová. Všichni jsme společně uvítali skupinu ,prozatím 6 Ukrajinců, kterou tvořila babička ,dvě dcery a jejich tři větší děti. Nechyběly květiny, ale hlavně slzy dojetí.

Pak paní Šimonovská společně s tlumočnicí prováděla nové nájemníky celými prostorami, ukazovala nakoupené potraviny i hygienické a úklidové prostředky, předváděla kuchyň i lednici plnou potravin na nadcházející víkend. Došlo i na to ,co je pro mládež nejdůležitější ,tedy připojení na Wi-fi. Naše nové obyvatele čeká ještě vyřizování všeho potřebného na úřadech ,ale pocit jistoty a úlevy v získání takového bydlení byl zřejmý. Další nájemníci by měli dorazit ještě v nejbližší době.

Věříme, že jsme tímto činem alespoň trochu napomohli k překonání důsledků agrese proti obyčejným lidem ,kteří ještě počátkem roku žili svoje klidné životy a neuměli si tuto nenadálou a zlou situaci ani představit.

Autor: Iva Závorová

Jan Rosák potěšil návštěvou hořovický domov seniorů