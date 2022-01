Dlužno dodat, že i v tomto požehnaném věku je to žena inspirativní a obdivuhodná. Od mládí sportovala, ale její slibnou atletickou kariéru přerušila 2. světová válka. Její rekord v běhu na 200 metrů přes překážky nebyl 20 let překonán. Vystudovala gymnázium a pak obchodní školu. Většinu života prožila v Praze. Vychovala dva syny, kteří jsou, tak jako byl její manžel, lékaři. Pracovala až do svých 81 let ve školství jako hospodářka ve stravování. Dnes se těší z milující rodiny. Pro nás ve zdickém Domově je zdrojem nadhledu, klidu a nekonečné moudrosti. Její recept na dlouhověkost je rodina, radost, pevná vůle, pohyb, práce a dobré jídlo. Není prý nad do zlatova vypečený bůček.