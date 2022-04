Tato organizace vyhlásila první výtvarnou soutěž již před 9 lety. Soutěž se stala tradicí. Každým rokem se vyhlašuje s jiným tématem. Školní družina Základní školy Beroun-Závodí pojala výtvarnou soutěž již také za tradiční, neboť se jí každým rokem zúčastňuje. Nejinak tomu bylo i letos, kdy po covidové pandemii se opět soutěž rozjela. Letos je to již 9. ročník. Tématem letošní soutěže bylo to, co nás po nejvíce trápilo. Téma? „Jak jde čas, když je covid kolem nás.“

Do soutěže se zapojilo 4. oddělení a Veverušáci z naší školní družiny. Chvíle přemýšlení, chvilky povídání a pak se šlo na věc. Každý měl možnost se zapojit. Pro mnohé docela těžké téma. Ale nakonec jsme se s tím poprali a do soutěže obrázky zaslali. Pak jsme chvíli čekali na vyhodnocení a najednou je to tady i s pozváním na vernisáž této výstavy z obrázků dětí naší republiky, které se jako my, do soutěže přihlásili. Vernisáž proběhla ve středu 6. 4. 2022 v kině Portyč a organizuje jí spolek NADĚJE, pobočka Písek. A jaké bylo překvapení z výsledkové listiny? Ohromné! Ani jsme to netušili, že bychom mohli takto uspět. Máme z toho všichni velkou radost a ceníme si práci našich dětí.

Zde již výsledky:

V kategorii 3. třídy se na 2. místě umístil Nick Augusta s názvem obrázku: „Nic nechci, chci být fit!“ Ve stejné kategorii obdržel Čestné uznání Erik Koubík, též ze 4. oddělení s názvem díla „Jděte pryč, nechci nemoc“.

V kategorii 4. třídy, kde bylo hodnoceno 24 prací se na 1. místě umístila Kristýna Brabcová s názvem svého obrázku: „A zase test!“ Na 2. místě byla Natálka Charvátová s názvem svého díla: Mám? Nemám! Hurá!

Čestné uznání za svoji práci obdržel Čestmír Štěpánek s názvem obrázku: „Já se bojím…“

Všechny vyhodnocené děti jsou z 2. oddělení od Veverušáků.

V katgorii 5. – 6. třída se na 3. místě umístila Nikolka LeVy s názvem obrázku: „Testovací místnost – test musí být“. Nikolka též patří do 2. oddělení naší školní družiny.

Není to krásné? Šest dětí s oceněním z družiny? Blahopřejeme všem účastníkům, děkujeme za reprezentaci naší školy a vážíme si vaší práce. My si však vážíme i přístupu rodičů, kteří v pracovní den si udělali volno a se svými ratolestmi vyrazili do Písku na vernisáž a vyhodnocení. Velké poděkování za tento přístup patří rodičům Natálky Charvátové, Nicka Augusty a Kristýnky Brabcové. Děkujeme!

Věřím, že pro zúčastněné to byl hezký zážitek, za který patří nejen poděkování dětem, ale i organizátorům z NADĚJE, za tuto výtvarnou soutěž.

Květa Hrbáčková