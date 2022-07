Veverušáci se mají čím pochlubit. Kromě plyšáků vyhráli i pár hezkých knih

/FOTOGALERIE/ Přestože konec školního roku se blíží mílovými kroky k závěru, Verušáci – 2. oddělení školní družiny Základní školy Beroun-Závodí může být se svojí prací nadmíru spokojené. Podařilo se opět udělat kus práce, na kterou mohou být děti hrdé. To se též projevilo v pátek 24. června, kdy si v oddělení prohlédly to, co vyhrály v poslední době. Vždyť na to nebyl ještě ten správný čas.

Veverušáci ze školní družiny ZŠ Beroun-Závodí si prohlédli získaná ocenění. | Foto: Květa Hrbáčková