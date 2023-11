/FOTOGALERIE/ Vizovické pečivo, ze kterého lze vyrobit krásný vánoční dáreček, obdivujeme už dvě století. Tato lidová technika je dobrodružství jako stvořené pro dlouhé zimní večery. Děti naší školní družiny si již několik let vždy před Vánoci zkouší s paní Miluší Šímovou, která se technice vizovického těsta věnuje již několik let, vyrobit drobné vánoční dárky.

Ve družině 2. oddělení Veverušáků probíhala předvánoční dílna. | Foto: Květa Hrbáčková

Ne jinak tomu bylo ve středu 22. listopadu, kdy ve družině 2. oddělení Veverušáků, probíhala předvánoční dílna. Uměleckému tvoření přihlížely i děti ze 4. oddělení. Po krátkém úvodním slově, kdy jsme se dověděli, o jakou uměleckou techniku se jedná a jak její příprava netrvá dlouho a je i jednoduchá, přihlížíme na vlastní oči hbitým pohybům paní Šímové, která nám na ukázku předvádí jednoduché tvary vizovického pečiva.

Pak jsme se seznámili i se symbolikou jednotlivých tvarů. Dárce jimi obdarovával ideální vlastnosti figurek. Například ryba symbolizovala mlčenlivost, kohout mužnost, žába měla hlídat čistou vodu, veverka znamenala dobrou hospodyňku, ovečka dobrou úrodu, kachna dobrou matku, liška chytrost, pavouk nosil štěstí, holubička klid a mír v rodině, ještěrka přinášela bohatství do domu….

A krátkém přiblížení „vizovického pečiva“ se dáváme do vlastního tvoření. Paní Šímová vždy ochotně pomohla a my vytvářeli a vytvářeli. U pracovního stolu vždy pracovalo sedm tvořitelů, zbytek dětí pracoval na jiné činnosti. Tou byla výroba vánočních přáníček pro babičky a dědečky do Domova seniorů TGM v Berouně. Po určité době se vždy skupina vyměnila, a tak jsme pracovali a pracovali, modelovali a modelovali, téměř celé odpoledne.

A aby to nebylo jen takové soukromničení Veverušáků, naši „předvánoční dílnu“ mohli navštívit i rodiče. Mezi námi jsme přivítali paní Houdková – maminku našeho Lukáše, paní Dolejší – maminku Emily a paní Procházkovou – maminku Zuzky. I ony se do výroby ponořily a se svými ratolestmi si to i vyzkoušely. Po zpracování dávky těsta jsme poklidili třídu a pomohli paní Šímové poklidit i její náčiní, které jsme využívali. Na dvou pečících plechách se vyjímaly naše výrobky. Ty nám paní Šímová upeče a pak si je v družině rozdělíme. Krásný dárek máme pro své blízké připravený, ale jistě ne poslední.

Paní Šímové jsme srdečně poděkovali a slíbili jsme si, že se jistě uvidíme i před Velikonocemi na „Velikonoční dílničce“. Při sledování našeho vyrábění maminky přihlížely nejen našim šikovným ručičkám, ale mohly i nakouknout pod pokličku činnosti školní družiny na Základní škole v Berouně – Závodí. Předvánoční dílnou jsme rozjeli přípravu na Vánoce, nejkrásnější svátky v roce.

Paní Šímová, moc a moc děkujeme a již se těšíme na další společnou akci!