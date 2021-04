Je hodina k půlnoci. Boty kloužou po čerstvě napadaném sněhu. Kráčím rychle do prudkého kopce, sotva popadám dechu. Pot se ze mne jen lije, jemný svetr je na zádech celý promočený. Je mi takové teplo, že sundávám péřovou bundu, zavazuji si ji kolem pasu, odvinu šálu a strhnu čepici. Horká pára stoupá i z mého, najednou nezachumlaného, těla. Jen rukavice si ponechávám, protože někdy boty podklouznou a já pak padnu oběma rukama do ledového sněhu.

Spěchám. Bojím se, že to nestihnu, že už budou hotovi, že nic z toho, na co se celý den těším, neuvidím. Dech se dere z plic a v chladném vzduchu se sráží v mlhavé kotouče. Kolem jiskří bleděmodré vločky, za chvíli budou zvony z dolního kostela odbíjet půlnoc. Měsíc září jako obrovský stříbrný kotouč, je jako zrcátko, pověšené na nebi. Dnes je první letošní úplněk a tak svou oblohu měsíc bezohledně opanoval. Docházím ke zvonici a kostelíku sv. Jiří. Stromy, keře i ten jedinečný dřín, obklopující zasněženou planinu, jsou ojíněné i suchá tráva se podobá načechranému rajčímu peří.

Stojím na místě dávného Přemyslovského hradiště, které tu vzniklo již v raném středověku. Bílá planina před hřbitůvkem a kostelem sv. Jiří je zatím neporušená. Mé kroky budou první, které v tuto noc překříží tu běloskvoucí pláň a vstoupí na lesní cestu, která vede k bývalému dolu Schoeller, lidově zvanému Šilerka. A tam je konečně na vlastní oči spatřím!

Původní hradiště, v jehož pravděpodobném středu nyní stojím, je v několika směrech zvláštní. Ve své době bylo větší a starší než Pražský hrad nebo Vyšehrad. Bylo tvořeno akropolí, což je ústřední, vícenásobně opevněné místo, chráněné hradbami, vysokými valy a hlubokými příkopy. Naši předkové tu žili po třináct set let. Pozůstatky hradiště, kostel sv. Jiří a dřevěná zvonice jsou svědectvím jejich života. Poslední domky našich dědů a otců byly zbourány po druhé světové válce. Dnes tu jejich základy nenajdeme, ale tisíc let staré opevnění a starobylou studánku, z které naši dávní předkové určitě čerpali životadárnou vodu, ty zde k vidění pořád jsou.

Kostel sv. Jiří byl vystavěn jako raně gotický ve 13. a 14. století, dnes má ale barokní podobu a od roku 1908 slouží již jen jako kostel poutní a hřbitovní. Každý rok, vždy první neděli po svátku sv. Jiří, se zde konala svatojiřská pouť. Jako malé děvčátko jsem rok co rok pouť navštěvovala, utrácela drobné mince za kolotoče, houpačky, štěstíčka a sladkosti. Tradice poutí posléze zanikla a byla znovu obnovena až po roce 1990.

Věřím, že název Libušín, vyjadřuje vlastnictví konkrétní osoby, možná kněžny Libuše, jak o tom kolem roku 1100 píše kronikář Kosmas. On místo, odkud kněžna Libuše věštila slávu Prahy a také místo, odkud vyslala své poselstvo do Stadic za Přemyslem Oráčem, umístil do tehdy nejmocnějšího hradiště, sem, do Libušína. Ze zdejší akropole prý kněžna vyslovila „vidím město veliké, jehož sláva hvězd se dotýkati bude.“ Kolem roku 1360 pak toto proroctví opsal kronikář Pulkava, ale jméno Libušín vynechal a nahradil jej názvem Vyšehrad. A Vyšehrad, místo nejdůležitějšího děje pro všechny Čechy, pak převzali do svých děl Jirásek i Smetana. Proto báji o Vyšehradu a Libuši zná celý národ. Ale na Libušin všichni zapomněli.

Ale nezapomněli na něj američtí filmaři, kteří si pronajali na tento jediný den v roce soukromý pozemek, obklopující důl Schoeller II., kam umístili své zázemí pro noční natáčení filmu Anna II. Tuto utajovanou informaci mi při ranní procházce pošeptal do ouška jeden ze členů filmového štábu.

Proto běžím půlnoční krajinou po zledovatělých cestách a myslím na to, jak pod rouškou tmy se vmísím mezi filmaře a uvidím noční natáčení filmových scén. Anebo, ukryta za tlustým kmenem stromu, si užiji natáčení napínavých situací přímo na vybraném místě. Už mi zbývá k vratům Šilerky jen 200 metrů. Jen 100 metrů zbývá a už se vmísím mezi filmaře, nebo se postavím mezi bílé dodávky, které slouží filmovému štábu jako zázemí.

Ale co je to? Co se děje? Kde jsou světla? Kde jsou kameramani, režisér, herci? Jak to, že je všude klid, jen motory bílých dodávek tiše vrní a celá jejich početná kolona se pomaličku sune z obrovských vrat Šilerky a opatrně vjíždí na hlavní silnici. A já, namísto záře tisíciwattových reflektorů, vidím zářit jenom zadní červená světla dodávek a dvou černých limuzín, které určitě odváží ty nejdůležitější figurky tohoto nočního natáčení.

Autor: Ivana Výborná