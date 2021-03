Za nejvýznamnějšího příslušníka rodu Slavníkovců je považován Vojtěch. Patří k osobnostem uznávaným i za hranicemi našeho státu, zejména v Polsku. Jeho život bývá rovněž spojován s mnoha legendami a pověstmi. V příštím roce uplyne už 1040 let od jeho zvolení za druhého pražského biskupa.

Libice nad Cidlinou. | Foto: Milan Čejka

Vojtěch patřil k synům velmože Slavníka a jeho manželky Střezislavy, celý rod sídlil v druhé polovině 10. století na hradisku v Libici nad Cidlinou. Datum jeho narození není známé, historici soudí, že to mohlo být kolem roku 956. Za malou zmínku stojí dávná pověst, podle které měl malý Vojtíšek těžce onemocnět, rodiče ho prý položili na oltář libického kostela Panny Marie a zaslíbili Bohu. Dítě se nakonec uzdravilo a rodiče svůj slib dodrželi. Dnes je do těchto míst situována symbolická soška malého chlapce s olivovou ratolestí. Vojtěch měl patrně pět sourozenců a podle starých pramenů ho v roce 962 biřmoval při své návštěvě Libice magdeburský arcibiskup Adalbert. Základní vzdělání poskytli Vojtěchovi kněží, kteří zde působili, největší vliv na něj měl klerik Radla. Mladík pak v dalším studiu pokračoval na prestižní církevní škole při misijním biskupství v saském Magdeburku. Vše zřejmě trvalo devět let (972-981).