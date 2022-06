Vybíjená, zaháněná, kopaná nebo florbal. Družina uspořádala Týden míčových her

Tradiční akcí, která je oblibou u dětí berounské družiny ze Závodí, je Týden míčových her. Probíhá vždy v polovině měsíce června a zúčastňují se ho všechna oddělení. Vždyť bez pohybu se nedá žít. To by byla velká nuda. A tak hurá na věc!

Týden míčových her v berounské družině v Závodí. | Foto: Květa Hrbáčková