Vydejte se s odborníkem poznávat třeba pozůstatky sopek či prvohorního moře

Hned dvakrát můžete v tomto měsíci vyrazit do terénu s odborníkem z Muzea Českého krasu. Při exkurzích poznáte geologické zajímavosti regionu a budete také moci sbírat zkameněliny. Mgr. Pavel Bokr vás zavede 16. října 2021 do Svatého Jana pod Skalou a 30. října 2021 do Koněprus. Na obou akcích vám představí geologicky hodnotné lokality a popíše jevy, které formovaly krajinu Českého krasu. Vyzkoušíte si také hledání zkamenělin přímo v terénu, nalezené fosilie si můžete odnést domů, vedoucí exkurze vám je určí a popíše. Vhodné pro rodiny s dětmi, pro zájemce o geologii i pro naprosté laiky. P.S. Kladívko se může hodit, není však nutné.

Ilustrační foto. | Foto: Miroslav Maršálek