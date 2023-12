/FOTOGALERIE, VIDEO/ „Vypukla třetí světová válka, je to třetí světová válka vedená po částech!“ prohlásil papež František k současné situaci na Ukrajině a na Blízkém východě. Svatý otec jako jeden z mála vlivných osob světa měl odvahu současnou situaci označit za život v době „třetí světové války“, která hrozí přerůst v totální globální konflikt.

Tradiční nedělní modlitba a kázání papeže Františka na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu. | Foto: Vladimír Havlíček

Tímto výrokem pontifik pokračoval v plnění encykliky, kterou před časem představil během svátku Františka z Assisi a splnil tak slib, který dal také čáslavským poutníkům při tradiční nedělní modlitbě a kázání Anděl Páně na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu. Encyklika je papežský okružní list adresovaný věřícím na celém světě a v tomto případě se vyjádřil k směřování církve.

Zdroj: Youtube

Papež dále vyjádřil myšlenku, že válka nemůže vyřešit problémy mezi národy a prohlásil, že válka je „vždy porážkou lidstva“. Své zájmy v ní hájí všechny mocnosti. Národy jsou pro ně až na druhém místě. „To je něco, co by nás mělo zastavit se a zamyslet se. Co se to s lidstvem stalo, že během jednoho století došlo k třem světovým válkám?“ ptá se pontifik. „Volba jít cestou nenásilí záleží na nás,“ uzavřel papež František.

