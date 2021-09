Sraz na vycházku je v 9:45 na parkovišti na začátku cyklostezky (ul. Na Ovčíně) na Závodí. Závěr vycházky bude na návsi v Srbsku. Ze Srbska se můžete vrátit do Berouna vlakem. Doba trvání cca 3 h, délka 5 km. Povrch zpevněný, vhodný i pro kočárky.

U příležitosti svátku sv. Václava vás v úterý 28. září 2021 zveme na komentovanou procházku podél řeky Berounky. Trasa povede z Berouna-Závodí do Srbska. Po cestě si prohlédneme nejen mnoho geologicky zajímavých míst, ale také si ukážeme, kde býval brod pod staroslavným Tetínem, kde se před mnoha tisíci lety rozkládalo pravěké sídliště či kde dříve vesele klapal mlýn. Povíme si něco málo i k Tetínu, který spatříme na protější skále a k historii lámání kamene v této oblasti. Ukážeme si staré pozůstatky lanovky, nacistické podzemní továrny a dáme vám tip na naleziště zkamenělin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.