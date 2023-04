/FOTOGALERIE/ V úterý 18. dubna zemřel jeden z trojice večerníčkových medvědů. Matěj odešel tiše ve spánku. Spolu se svým bratrem Kubou a Vojtou, který uhynul před několika lety, se stali jedním ze symbolů Berouna. Jak na roztomilého chlupáče vzpomínáte? Pošlete nám své archivní snímky nebo namalujte obrázek. Vše stačí doručit na adresu redakce.berounsky@denik.cz

Dvě odpoledne u Veverušáků i ve 3. oddělení vzpomínali nejen žáci na večeníčkové medvědy. | Foto: Květa Hrbáčková

Své vzpomínky na mevědí sourozence poslali do redakce Berounského deníku děti ze družiny Základní školy Beroun-Závodí.

Vzpomínkové odpoledne věnované večerníčkovým hrdinům

V úterý 18. dubna se do školní družiny na naší škole dostala smutná zpráva o úmrtí již druhého večerníčkového hrdiny. Před sedmi lety odešel Vojta, tentokrát to byl Matěj. A tak jsme téměř dvě odpoledne u Veverušáků i ve 3. oddělení zavzpomínali na naše kluky. Připomenuli jsme si oslavy jejich narozenin, ale i další návštěvy, na které jsme se vždy velice těšili.

Ve 3. oddělení jsme si četli z knihy Méďové o našich chlupáčích, vzpomínali na Večerníčka Méďové a ve stejném duchu jsme i pokračovali další den.

KVÍZ: Zavzpomínejte na berounské medvědy. Jak dobře znáte Vojtu, Kubu a Matěje?

Trochu jiná byla situace u Veverušáků. Ti si jen krátce připomenuli smutnou událost, ale o den pozdějí se jí věnovali téměř celé odpoledne. Po krátké besedě o našich kamarádech jsme si přečetli ukázku z knihy Méďové od pana Chaloupky. Pak jsme se dohodli, že si výtvarně naše kluky ztvárníme a pokusíme se jim složit krátkou básničku.

Jak se řeklo, tak se udělalo. Šli jsme do toho. I když vzpomínáme i na Vojtu a Matěje, na našich obrázcích se objevuje především Kuba. Vzpomínáme, jak mu je asi smutno a jak danou situaci zvládne. Ale snad ano.

Bude tesknit, ale zvykne si, říká o osamělém Kubovi medvědář Jan Černý

Po dokončení výtvarných děl jdeme na společné veršování. Naším cílem bylo vytvoření vzpomínkové básně, kterou jsme věnovali především Kubovi. Když bylo hotovo, šli jsme si zasoutěžit. Paní vychovatelka nám přinesla kvíz, který byl vydán v Berounském deníku s názvem: „Jak dobře známe večerníčkové medvědí bratry“.

Ve skupině jsme měli za úkol odpovědět na osm otázek. Nikdo netušil, jak těžké to budou otázky, a zda se nám podaří získat nějaké body. Podařilo se. Bylo to super. A jak soutěž dopadla? Šlo nejen o rychlost, ale i správné odpovědi.

A výsledky?

1. místo – 4. skupina 88 bodů

2. místo – 3. skupina 76 bodů

3. místo – 1. skupina 70 bodů

4. místo – 2. skupina 44 body

Vítězům blahopřejeme a všichni obdželi malou odměnu.

Květa Hrbáčková



Vzpomínání na medvědy

Osmnáctého dubna v kalendáři,

smutná zpráva nám tam září.

Jeden medvídek odešel,

proto smutek nadešel.

Před sedmi lety Vojta to byl,

to poprvé nás smutek navštívil.

Dnes už je to podruhé,

Matěj už tady nebude.

Byli jsme s nimi kamarádi,

měli jsme je všechny rádi.

Oni nás též milovali,

když jsme přišli, byli rádi.

Vojta s Matějem na nás shora hledí,

my, jsme rádi, že nás vidí.

Kuba tady s námi je,

snad nám dlouho přežije.

Přejeme mu hodně zdraví,

aby byl dále hravý.

Přijdeme se na něj podívat,

a písničku zazpívat.

On se na nás podívá,

a s námi si též zazpívá.

Veverušáci, ŠD Beroun – Závodí, Komenského 249