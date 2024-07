Celá školní družina se zúčastnila „Hmyzího odpoledne“, ale k tématu včel samotářek se ještě vrátily děti 2. oddělení – Veverušáci. Odpoledne jsme si rozdělili na dvě části, ve kterých byly cílem včely.

Včely samotářky si zcela určitě zaslouží náš obdiv, a proto jsme se jim ještě v oddělení věnovaly. K těm neodmyslitelně patří hmyzí hotely či hmyzí domečky. A my jsme si všichni zkontrolovali, jak vypadá ten náš „hmyzí domeček“ vyrobený v loňském roce. Jedná se o útvar tvaru domečku, který je složen z několika přihrádek. Do nich jsou umístěny např. navrtaná polínka ze dřeva, bambusové tyčinky, sláma, seno, mech, duté stonky, šišky a další přírodniny.

Mezi nejčastější obyvatele hmyzích hotelů patří samotářské včely, kterých u nás žije více než 600 druhů. Ty bez pochyby patří k významným opylovačům. Krom těchto včel se zde mohou ukrýt i jiní opylovači – motýli, pestřenky, jejichž larvy likvidují škodlivý hmyz. Dalšími obyvateli mohou být – zlatoočko, berušky a škvoři.

Po krátkém úvodu jdeme na náš první úkol. Tím je ztvárnění hmyzího hotelu či domečku i s našimi opylovači. Za nedlouho máme hotovo a jdeme na plnění druhé části odpoledne. Tím byla „Včelí stezka“. 12 listů s otázkami jsme rozhodili po chodbě patra, neboť venku se schylovalo k dešti. Na každém listu byla otázka a čtyři možnosti odpovědí pod určitým písmenem.

Do startovní karty zapisujeme k číslu správné písmeno. Když je hotovo, vezmeme si „tajenkovou kartičku“, kterou doplníme jako šifru pod číslem správným písmenem. Pokud jsme správně pracovali, vyjde nám tajenka: NEJUŽITEČNĚJŠÍ TVOR. Povedlo se, i když na listinách s otázkami došlo k překlepu. To ovšem nevadilo, třeba to byl úmysl, zda na to přijdeme.