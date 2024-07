Cesta za pohádkou aneb výlet do říše snů

Školní rok už sice skončil, ale vzpomínky na oblíbenou družinu zůstávají. O zážitky z družiny Základní školy Beroun - Závodí se s námi podělila naše tradiční přispěvatelka do rubriky čtenář - reportér, Květa Hrbáčková.

Každým rokem se vydávají děti naší školní družiny na akci DDM Beroun s pohádkovou tematikou na Městskou horu. V letošním květnu to však nevyšlo, neboť bylo velice deštivé počasí. A tak život je změna, akce proběhla až v červnu.

Děti naší družiny vyrazily na výlet na tradiční akcí cesta za pohádkou, ovšem ne na Městskou horu, nýbrž do venkovního areálu DDM v Berouně. I počasí se nám trochu vylepšilo. Neprší, ani není takové velké vedro. Po ukončení výuky postupně odchází 1. a 3. oddělení školní družiny a po nějaké době za nimi i děti 2. a 4. oddělení.

Po slavnostním úvodním slově a po vysvětlení pravidel zdejšími pracovníky odcházíme na jednotlivá stanoviště. Těch je sedm a na každém na nás čeká nějaký pohádkový úkol. Vše vysvětleno a my můžeme vyrazit na cestu. Dostáváme se na první stanoviště. Kde naším úkolem je sestavit puzzle a pak najít, kolik je zde schovaných pokladů. Všichni jsme splnili a odcházíme na další úkol. Zde na nás čeká hra pexeso. Naším úkolem ve dvojici je najít co nejvíce stejných dvojic. Pexeso známe, takže pro nás nic těžkého. Vše jsme zvládli.

Třetí stanoviště se nachází u „sněhové královny“. Ta každému z nás zadala úkol, abychom namalovali sněhovou vločku. I tento úkol jsme splnili a můžeme pokračovat dál. Dostáváme se na stanoviště, kde se pralo prádlo, a při praní se nějak roztrhalo na malé části. Naším úkolem je posbírat potrhané prádlo a pověsit ho na šňůru. Na pátém stanovišti nás čeká překážková dráha, kterou musíme projít s míčkem na lžicí. Některým se dařilo, některým mnoho ne, ale na závěr jsme to všichni zvládli. Šesté stanoviště je zvláštní. Na dřevěném plotě rostou listy růže a mezi nimi se nachází i několik květů, která již rozvily. Naším úkolem je dojít k plotu, najit si růžový list a donést ho na začátek. A tady na nás čekala doplňující otázka. Ne všichni totiž byli všímaví a viděli, že mezi listy jsou různobarevné květy růže. Jakou barvu na plotě mají růže. Chvíli jsme se zamysleli, ale na závěr všichni věděli správnou odpověď.

Dostáváme se do cíle, zde na nás čeká kontrola splnění úkolů na jednotlivých stanovištích a za splnění odměna. Každý obdržel medaili a k tomu ještě i sladkou odměnu.

Loučíme se s organizátory akce, děkujeme jim za to, že jsme ani v letošním školním roce, nepřišli o „Cestu do pohádky aneb výlet do říše snů“.