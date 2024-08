Týden míčových her měl sice skončit, ale děti v družině se sportu nezbavují a pokračují ve sportovním zápolení dál. Ani nám moc nevadí teplé počasí. Sport je sport za každého počasí.

Poslední týden školního roku sportovní aktivity pokračovaly. Po skončení školních povinností a po obědě odchází děti do družiny. Zde pro ně je připraven turnaj ve florbale. Rozdělujeme se do 4 skupin, tak jako vždy. Nejprve trochu poučení o bezpečnosti, aby zbytečně nedošlo k úrazu. Vždyť prázdniny jsou tady coby dup. Potom rozlosování, kdo s kým bude hrát a pak již pravidla hry, trochu přizpůsobena věku dětí. Pravidla jsou dána a my jdeme do boje.

Jako první nastupuje proti sobě skupina 3 a skupina 2. Boj je jednoznačný. Jak vidíme a sledujeme hru, lépe si vede skupina 3. A tak o skončení časového limitu vyhrála skupina 3 a tím postupuje do finále. Chvíle pauza, a do boje kráčí skupina 1 proti skupině 4. Boj je velmi vyrovnaný, dlouhá doba hry je bez branek. Ale v samém závěru však vítězí skupina 4 a postupuje proti skupině 3 do finálového souboje.

Přesto nejprve hrají prohraní o 3. a 4. místo. Do hry nastupuje skupina 1 proti skupině 2. Hra začala a po uplynutí časového limitu se s velkým rozdílem dostala na 3. místo skupina 1. Po krátké přestávce jdeme do boje. Nastupuje proti sobě skupina 3 a 4. Zde došlo i na penalty a po nich vítězí skupina 3. Trojka se raduje, skupina 4 je trochu zklamaná. Ale vždyť je to jenom hra. Odkládáme hokejky a jdeme na nástup a vyhlášení výsledků.

Jak to tedy ve finiši dopadlo? 1. místo - 3 skupina 2. místo - 4 skupina 3. místo - 1 skupina 4. místo - 2 skupina

Vítězům blahopřejeme, ostatní všem děkujeme za účast. A ještě pro všechny malá odměna. A aby toho nebylo málo, vyhlásili jsme výsledky finálového klání za všechny soutěže. A právě zde, je výsledek velice zajímavý.

Nikdo by ani netušil, že boj je tak vyrovnaný a že máme dvě 1. místa a dvě 2. místa. Shodné body vše vyřešily.

1. místo - 3 a 4 skupina

2. místo - 1 a 2 skupina

Ještě jednou blahopřejeme za krásné a vyrovnané klání. Květa Hrbáčková