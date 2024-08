Obrázek pro babičku a dědečka Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. vyhlásilo před nějakým časem výtvarnou soutěž pro mladé umělce pod názvem „Obrázek pro babičku a dědečka“ a „Budoucnost zelené planety“.

Témata této výtvarné soutěže inspirovala i naše malé umělce ze školní družiny. A tak netrvalo dlouho a obrázky putovaly na danou adresu. Děti se do výtvarné soutěže s tímto tématem vrhly po hlavě. Témata je docela zaujala.

Nejprve jsme si povídali o tom, jak asi budou reagovat babičky a dědečkové, když se k nim jejich obrázek dostane. I děti samy odhadovaly, jak by to vypadalo, kdyby to byla jejich babička a dědeček. Pro nás to byl 1. ročník této netradiční výtvarné soutěže. Po odeslání obrázků jsme chvíli čekali, co se bude dít, zda se nám někdo ozve a oznámí nám, že se nám obrázky zdařily. Vždyť jsme do soutěže šli s plný, nasazením.

A právě dnes k nám dorazil dopis, v něm i výsledky za první tři místa v jednotlivých kategoriích. Na prvních místech se z nás však nikdo neumístil, ale jaké bylo překvapení, když jsme zjistili, kolik škol a kolik obrázků se v soutěži sešlo. To je super! Soutěže se zúčastnilo 1609 výtvarných prací ze 130 školních a mimoškolních zařízení. Práce byly hodnoceny odbornou porotou na Městském úřadě Poděbrady.

Jakou radost měly děti z 2. oddělení od Veverušáků, když zjistily, že 16 našim malířům přišel „diplom“ za účast v dětské výtvarné soutěži a úžasnému malíři, tento diplom obdrželi: Vašek Církva, Jakub Vokůrka, Aleš Porubský, Anna Burešová, Fanda Mejstřík, Eliška Dvořáková, Daniel Stromský, Leonardo Chouliaras, Lukáš Vlček, David Tůma, Viktorka Csiriková, Josef Beran, Erik Koubík, Alexandr Emil Balog a Nikita Zemieliev. Kromě diplomů všichni obdrželi volnou vstupenku na výstavu Šikovné ruce našich seniorů – 24. ročník … pro radost a potěšení.

Eliška Dvořáková a Leonardo Chouliaras obdrželi i vstupenku zdarma na výstavu dětských obrázků. Všem oceněným blahopřejeme a zároveň děkujeme Centru sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. za ocenění naší práce.