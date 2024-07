Týden míčových her ve školní družině ZŠ Beroun - Závodí

Školní rok už sice skončil, ale vzpomínky na oblíbenou družinu zůstávají. O zážitky z družiny Základní školy Beroun - Závodí se s námi podělila naše tradiční přispěvatelka do rubriky čtenář - reportér, Květa Hrbáčková.

Jeden týden byl v družině ve znamení Týdne míčových her. Jeho celistvost byla malinko narušena dalšími akcemi, které se nečekaně přihlásily na tento termín. Nevadí, my vše zvládli a naše turnajové zápasy odehráli.

V dnešním dni proběhl turnaj ve vybíjené. Míčová hra, která si u dětí družiny našla své místečko a děti ji velice rády hrají. Po skončení výuky a po obědě odcházíme všichni společně převlečení ve sportovním na hřiště naší školy. Počasí nám přeje, sice je větší teplo, ale neprší! A to je důležité. A my jsme všichni velice nažhavení, takže můžeme začít.

Nejprve nástup, slavnostní zahájení a seznámení s pravidly hry. Bez těch by to asi nešlo. Potom si připomínáme bezpečnost při míčových hrách, ale též hlavně naše chování a nenechat se unášet emocemi. Vždyť jsme přeci sportovci a o nic nejde. Vždyť je to pouze mezi družinová hra, která nám sice řekne vítěze, tak i poraženého. Nám jde přeci o společnou hru.

Rozdělujeme se do skupin, tak jaké je naše pravidlo, jedna až čtyři. Pak následuje losování, kdo s kým bude hrát. K první hře nastupuje skupina 1 proti skupině 3. Hrajeme 2x deset minut, v poločase se mohou zbylí žáci prostřídat, aby si všichni zahráli. Získáme tím vítěze a poražené, pokud by bylo skoré nerozhodné, následovala by náhlá smrt.

V prvním zápase vyhrála trojka a bude pak pokračovat s vítězem druhého zápasu. Po nich budou hrát poražení proti poraženým. K druhému zápasu nastupuje skupina 2 proti 4. Opět hrajeme dvakrát v časovém limitu, abychom stihli vše dohrát. I tento zápas je zajímavý, přesto v něm vyhrála skupina 4. ta si zahraje o 1. a 2. místo se skupinou 3. Přistupujeme k další části a nastupují prohraní. To znamená skupina 1 proti skupině 2. A v časovém limitu zjišťujeme, že na 4. místě skončila 2. skupina, bronzovou medaili získává skupina 1. nyní už můžeme pokračovat ve finálovém souboji, kde nastoupila skupina 3 proti skupině 4.

A jak to dopadlo? Překvapení dne pro všechny soutěžící. Na 2. místě se umístila 4. skupina a vítězem se stala skupina 3. Všem skupinám, které se zúčastnily blahopřejeme.