Vydat se prozkoumat královské město Beroun i další místa spjatá s českou historií v okolí města můžete pomocí cyklostezky a naučné stezky s názvem „Po stopách českých králů“. Stezka spojuje Beroun s významnými i zajímavými turistickými cíli v jeho okolí. Vyrazit tak můžete na západ do Nižboru, na jih ke královským hradům Točník a Žebrák, nebo na východ přes Karlštejn do Dobřichovic. Pokud nechcete jet stejnou trasou tam i zpět, pro návrat můžete využít vlak, nebo si trasy prodloužit a navštívit tak historická i přitažlivá místa v okolí stezky. Budeme-li počítat stezku v jednom směru, pak nabízí celkem 47 km krásné přírody, dechberoucích výhledů a pozoruhodných míst. V budoucnu se snad dočkáme i dovyznačení poslední severní větve z Berouna do Loděnice. Pojďme ale postupně a projděme si jednu světovou stranu po druhé.

Pražská brána v Berouně. | Foto: Středočeská centrála cestovního ruch

Na západ za kelty i sklářským uměním

První stezka vede z nádraží rovně na Husovo náměstí. Historické centrum Berouna v průběhu roku rozezvučí melodická hudba a zaplní stánky při různých slavnostech. Mezi ty nejslavnější patří dvakrát do roka konané hrnčířské trhy připomínající dávnou slávu zdejší keramiky. Pokud se však do města vydáte v jiných dnech, pak doporučujeme navštívit Muzeum Českého krasu, Geopark Barrandien. Můžete také vystoupat na Plzeňskou bránu, z jejíhož ochozu se vám otevře výhled na celé historické centrum města, které bývalo opevněno hradbami. Stezka pokračuje z náměstí vpravo, kde se podjetím Pražské brány ocitnete u řeky Berounky a vydáte se proti jejímu proudu. V Hýskově je příhodná možnost ke koupání v řece díky jezu, na jeho druhé straně najdete stánek s místní vyhlášenou zmrzlinou. Chcete-li se přesvědčit o její kvalitě, není nic snazšího než překročit řeku pomocí nového mostu, který byl pod jezem vybudovaný. O pár set metrů dál od Hýskova se nachází významná archeologická oblast – Stradonice nad nimiž se na kopci nacházelo největší a také nejbohatší keltské oppidum. O jeho významu, historii i objevech archeologů se dozvíte v zámku Nižbor, který se tyčí na skále nad řekou. Kromě něj v Nižboru stojí za návštěvu sklárna Rückl, která se proslavila výrobou sošky křišťálového Českého lva. Historie sklářské rodiny sahá až do poloviny 19. století, která téměř o 60 let později v Nižboru vybudovala sklářskou huť. Naproti sklárně se nachází železniční zastávka, odkud se můžete vrátit zpět do Berouna. Právě jste ujeli zhruba 8 km nenáročným terénem, který můžete absolvovat i pěšky, neboť stezka vede mimo silnice (kromě úseku Stradonice–Nižbor). Než sednete na vlak můžete se posílit v hospůdce vedle nádraží, která se jmenuje Zastávka a svého věhlasu dosáhla originálním interiérem, výbornou gastronomií i slavným majitelem. Tím již je několik let Tomáš Hanák a pokud budete mít štěstí, pak vám vychlazené pivo přinese známý český herec.