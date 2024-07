„I když měl pan Petr slušný plat, po exekučních srážkách vycházela rodina tak tak. Zmapovali jsme společně všechny jeho dluhy, domluvili rozumné splátkové kalendáře a už za rok měl všechny, až na jeden, splacené. A dost se mu ulevilo,” říká dluhová poradkyně Petra Čížkovská.

Na péči o dceru s autismem a družčiny dluhy zůstal sám Jenomže pak mu náhle zamřela družka. Na náročnou péči o děti zůstal sám, navíc zjistil, že si paní Jarmila nabrala vysoké úvěry. Dokonce si kvůli tomu založila i IČO, ačkoliv reálně nepodnikala. A ručila nemovitostí, kde společně žili. Petr byl v naprosté krizi. Nemohl kvůli péči o dceru s autismem chodit do práce, druhá dcera vlivem všeho, co rodinu potkalo, začala psychicky strádat, zhoršila si prospěch a přestávala chodit do školy.

„Petr se zpočátku snažil zaplatit, o čem se dozvěděl, ale skončilo to tak, že mu nezbylo na jiné výdaje, bydlení mu odpojili od energií a rodina neměla ani na jídlo,” líčí poradkyně. Rodině jsme poskytli potravinovou pomoc i další sociální služby A tehdy nás oslovil podruhé. Okamžitě jsme mu poskytli potravinovou pomoc, s dětmi začaly pomáhat kolegyně ze sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Celá rodina se dostala do péče psychiatra.

„Co nejrychleji jsme se snažili zjistit počet a výši závazků a bylo nutné rozhodnout, zda mají dcery dědictví přijmout. Rozeslali jsme dotazy exekutorům a všem věřitelům, kteří dle dokladů, které klient dokázal po zemřelé najít, připadali v úvahu. Na to navazovala úzká spolupráce s notářem, dědické řízení, výhrada soupisu. Bylo potřeba prodloužit u zaměstnavatele nemocenskou, vyřídit příspěvek na bydlení a další dávky, zprostředkovat pomoc Dobrého anděla, který finančně vypomáhá pečujícím rodinám, a Petrově dceři najít stacionář, kde by mohla trávit čas, zatímco táta bude v práci,” popisuje Petra Čížkovská.

Milionový dluh jsme pomohli snížit na férovějších 400 tisíc Nejproblematičtější dluh byl ten podnikatelský, v původní výši 350 tisíc korun. Nemravné úroky ho vyšponovaly na téměř 1 milion korun, avšak na něj se nevztahuje ochrana spotřebitele. „Pokusili jsme se poskytovateli navrhnout smír, s pomoci finančního arbitra jsme po delších jednáních dospěli k dohodě, že klient zaplatí původní dluh plus zákonný úrok, celkem zhruba 400 tisíc korun,” doplňuje poradkyně.

Dědictví nakonec rodina přijala. Nemovitost je nucena prodat, aby měla z čeho zaplatit všechny zbylé dluhy. Vědí ale, že budou mít kam jít, mělo by jim totiž zbýt i na koupi bytu v blízkosti stacionáře a školy. Jedna z dcer si postupně zvyká na stacionář, druhá změnila školu a zlepšila si výsledky. Jejich otec se už brzy vrátí na částečný úvazek do práce. A všichni společně se těší na nový život.