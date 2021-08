Největší tuzemská soutěž pro neprofesionální rockové kapely – Skutečná liga – právě odstartovala ve spolupráci se Středočeským krajem již svůj 16. ročník. Cílem je podpořit nejen začínající hudební skupiny, nalézt nové středočeské talenty, získat pro ně zájem široké veřejnosti, producentů a dalších odborníků v oboru, vybudovat publikum a odstartovat hudební kariéru. Hlásit se kapely mohou do 21. srpna na portálu projektu. I letos předstoupí před porotu „naživo“.

Skutečná liga Středočeského kraje 2019. | Foto: Skutečná liga

Úspěšný talentový hudební projekt Skutečná liga pomáhá již 16. rokem amatérským rockerům „rozjet“ kariéru. Za celou dobu se přihlásilo přes 6 700 kapel a bylo odehráno více než 4 800 koncertů. Soutěž má mladým lidem ukázat, že má smysl věnovat se něčemu navíc, rozvíjet sám sebe, motivovat je na cestě k tvůrčímu a smysluplnému trávení volného času. Součástí soutěže je tak i kategorie „Junior“ do 19 let. Juniorská kapela, která získá nejvíce bodů v základní kole, postupuje rovnou do finále. Registrace kapel do Středočeské Skutečné ligy 2021 již byla spuštěna na portálu www.skutecnaliga.cz a možnost přihlásit se končí 21. 8. 2021.