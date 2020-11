ro nejmenší přípravné ročníky jsem zhotovila pracovní listy. Podle svých vlastních dětí soudím, že žáci ZŠ a SŠ stráví mnoho času u počítačů při distanční výuce, a proto jsem jim zadala výtvarnou práci, kterou tvoří venku v přírodě. Téma je Land art – vytvoř venku v zahradě, parku v lese obraz nebo plastiku pouze z přírodnin, využij listů, plodů atd.

Žáci mi posílají fotky svých výtvorů a píší, že si užili krásný čas venku. S nejstaršími žáky je to asi nejtěžší, zvláště příprava na talentové přijímací zkoušky na střední umělecké školy, které se rychle blíží (leden 2021) je komplikovaná. Tito žáci by měli co nejvíce kreslit zátiší, figuru, portréty, doma na to však většinou nemají podmínky. S těmito žáky individuálně konzultujeme jejich kresby a malby, zadávám jim výtvarné práce, z nichž bude možné sestavit portfolia předkládaná u talentovek.

Obrázky, které nám žáci posílají jsou pro učitele důležitou zpětnou vazbou a dávají naší netradiční formě práce smysl. Obrázky prezentujeme na FB profilu Výtvarka Andrea, Ondrova výtvarka atd. (distanční výuka), aby žáci a rodiče měli možnost vidět tvorbu ostatních a měli srovnání. Všichni se však těšíme zpět do výtvarných ateliérů naší ZUŠ.

Autor: Andrea Borovská, ZUŠ Beroun