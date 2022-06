Žáci hořovické školy v Jiráskově ulici se vydali do virtuální reality

V květnu se konala v 2. Základní škole v Jiráskově ulici v Hořovicích Akademie virtuální reality a její využití v praxi, tedy například i při vzdělávání. Akci zorganizovalo MAS Karlštejnsko. Dvě přednášející Hana Střechová a Petra Brožová se nejprve žáků zeptaly, zda vědí, co je virtuální realita a zda viděli film Matrix. To žáky zaujalo, většina věděla, co je virtuální realita a také viděla zmíněný film. Obě paní tím navázaly s žáky hezký kontakt, pustily jim film o využití virtuální reality v praxi, například při projektování výrobků, staveb, strojů, při získávání informací atd. Tím vysvětlily, že virtuální realita není pouze o zábavě, ale také slouží jako výrobní prostředek a nástroj pro vzdělávání.

Akademie virtuální reality na 2. ZŠ Hořovice. | Foto: Václav Šesták