/FOTOGALERIE/ Žáci Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy Květuše Ernestové Karina Rácz, Theodora Havlíčková, Markéta Žílová, Tobias Rosenbaum, Martin Jirák a Filip Strejc se v sobotu 19. září zúčastnili jubilejního XX. ročníku prestižní pěvecké soutěže pro děti a mládež od pěti do osmnácti let Brdský kos 2020 v Mníšku pod Brdy.

Soutěže Brdský kos 2020 se zúčastnili i žáci Základní umělecké školy v Hořovicích. | Foto: archiv Květuše Ernestové

V novém mníšeckém Pavilonu za přísných hygienických podmínek zlaté Brdské kosy vyzpívali Tobias Rosenbaum (I. kategorie do 8 let) a Martin Jirák (II. kategorie do 11 let), kteří si z Mníšku odvezli klávesy Kurzweil, další hodnotné ceny a možnosti studiového nahrávání. Martin, jenž má tak ve sbírce čtyři zlaté, dva stříbrné a jednoho bronzového, získal také Cenu diváků za interpretaci kultovní písně The Show Must Go On, kterou frontman skupiny Queen Freddie Mercury nazpíval krátce před smrtí na počátku roku 1991.