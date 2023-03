Odjíždíme od školy v sobotu 18. února. Za pomoci rodičů nakládáme výstroj a výzbroj do autobusu a do vleku. Odjíždíme směr Lučanka. Počasí v Berouně není nijak příznivé. Po příjezdu do cíle vykládáme společně svá zavazadla. Lyže odnášíme do lyžárny a jdeme hned na oběd. Ani zde se počasí od Berouna nijak neliší, neustále prší.