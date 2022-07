Žáci z berounské základky získali patronát nad částí Nového pralesa

Projekt Les ve škole se stal tradicí ve školní družině Základní školy Beroun-Závodí již od jeho prvopočátku, kdy vznikl. Plně si v družině uvědomili, že děti mají mizivý vztah k přírodě a do přírody chodí opravdu málo. Děti tráví venku poměrně málo času. A tak se pedagogové ze školní družny snaží do aktivit vnést co nejvíce činností v přírodě. Vždyť to je nejlepší možnost, jak dětem zpříjemnit čas ve škole. Žáci jsou v přímém kontaktu s přírodou a o tom to všechno je.

Vyhodnocení projektu Les ve škole. | Foto: Květa Hrbáčková